29.04.2025 08:55 Рита Парфенова

На Харківщині за добу окупанти атакували 20 дронами й 31 авіабомбою: є поранені та руйнування

Протягом 28–29 квітня російські війська обстріляли низку населених пунктів Харківської області, застосувавши ударні безпілотники та авіабомби. Зафіксовано щонайменше двох поранених і численні пошкодження житлової інфраструктури.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні громади Харківщини. За даними обласної влади, за минулу добу внаслідок ворожих атак поранення отримали двоє чоловіків віком 65 і 61 рік.

Всього протягом 28–29 квітня зафіксовано застосування проти цивільного населення 20 ударних безпілотників і 31 керованої авіаційної бомби.

ДСНС ліквідовувала наслідки обстрілів, медики надавали допомогу постраждалим.

Хронологія обстрілів:

28 квітня:

09:30 – Куп'янськ: пошкоджено будинок через удар ФАБ-500.

10:31 – Верхній Салтів (Вовчанська ТГ): влучання БпЛА "Молнія" у поле.

12:00 – Куп'янськ: після удару ФАБ-1500 госпіталізовано чоловіка.

13:00 – Верхній Салтів: внаслідок обстрілу з БпЛА горіла трава (0,5 га) та дві господарчі споруди.

13:53 – Куп'янськ-Вузловий: обстріл із РСЗВ "Ураган", пошкоджено будинок.

15:40 – Куп'янськ: обстріл (тип зброї встановлюється), постраждав чоловік із вибуховим пораненням.

16:29 – Піски-Радьківські (Борівська ТГ): обстріл КАБ, горіла лісова підстилка (6 га) та приватні споруди.

16:44 – Куп'янськ: артилерійський обстріл, пошкоджено гараж.

17:58 – Ківшарівка: удар ФАБ-250, пошкоджено будинок.

21:44–22:00 – Куп'янськ: серія обстрілів КАБами та артилерією, пошкоджено кілька житлових будинків і зафіксовано пожежі.

29 квітня:

02:00 – Куп'янськ-Вузловий: обстріл із РСЗВ "Ураган", пошкоджено гаражі.

02:02 – Вільшани (Солоницівська ТГ): через падіння БпЛА пошкоджено вікно будинку.

02:48 – Зарічне (Старосалтівська ТГ): обстріл "Шахедом", горіли конструктивні елементи недіючої будівлі.

03:30 – Дуванка (Золочівська ТГ): авіаудар КАБами, обійшлося без руйнувань.

03:31 – Куп'янськ: обстріл БпЛА, пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

03:33 – Кегичівка (Кегичівська ТГ): удар "Шахедом", спалахнув дерев’яний склад площею 800 кв. м.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на території Харківської області сталося 8 пожеж, спричинених обстрілами російської армії. Горіли об’єкти в Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах.