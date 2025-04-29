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29.04.2025  09:33   

У Слобідському районі Харкова сталася пожежа на підприємстві: згоріли піддони й техніка (фото)

Проти ночі 29 квітня рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві в Харкові. Вогонь охопив дерев’яні піддони та автомобільну техніку. Обійшлося без постраждалих.

Пожежа на підприємстві в Харкові: згоріли піддони та техніка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

29 квітня о 00:47 до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння на одному з цивільних підприємств у Слобідському районі Харкова.

На момент прибуття пожежних підрозділів палали дерев’яні піддони й автомобільна техніка — загальна площа займання склала 150 кв. м. Для ліквідації пожежі залучили 20 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки.

Пожежа на підприємстві в Харкові: згоріли піддони та техніка

Пожежу локалізували о 01:35, повністю загасили — о 03:52. Вогнеборці запобігли поширенню вогню на інші об'єкти підприємства.

Причину загоряння наразі встановлюють. Потерпілих немає.

Пожежа на підприємстві в Харкові: згоріли піддони та техніка

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби на території Харківської області сталося 8 пожеж, спричинених обстрілами російської армії. Горіли об’єкти в Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах.

Пожежа на підприємстві в Харкові: згоріли піддони та техніка

Пожежа на підприємстві в Харкові: згоріли піддони та техніка

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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