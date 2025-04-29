29.04.2025 07:30 Рита Парфенова

29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.

Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО, а дата 29 квітня була запропонована на згадку про французького балетмейстера, теоретику і реформатора хореографічного мистецтва Жана-Жорже Новера, який народився цього дня. Він увійшов в історію як «батько сучасного балету».



Жан-Жорж Новерр (1727-1810) виступав як танцівник і очолював балетну трупу у театрі «Друрі-Лейн» у Лондоні. Він першим почав ставити цілісні танцювальні спектаклі, засновані на серйозній тематиці, що мають закінчений сюжет і розігруються персонажами, наділеними характерами.



Новерр розробив принципи героїчного балету та балету-трагедії. У 1759 році вийшла його знаменита праця «Листи про танці та балети», де Новерр обґрунтував принципи балету-п'єси, що втілюється засобами пантоміми та танцю у співдружності композитора, хореографа та художника.

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29 квітня в Україні відзначають День футболу. Саме цього дня 1992 року національна збірна зіграла свій перший матч.



Дебютна зустріч в Ужгороді із збірною Угорщини закінчилася поразкою наших гравців. Проте, саме цей день вважається днем народження сучасного українського футболу.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона.



За Юліанським календарем, 29 квітня православна церква вшановує пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.



Цього дня можна висаджувати насіння огірків та капусти на розсаду.

Що не можна робити 29 квітня

займатися тяжкою фізичною роботлю;

лаятися та сваритися;

відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

Також цього дня

1875 – народився Рафаель Сабатіні, англійський письменник, автор пригодницьких романів («Одіссея капітана Блада»).



1897 – англійський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.



1899 – народився Дюк Еллінгтон, американський джазовий піаніст, аранжувальник, композитор та диригент. Був творцем самого незвичайного та великого джазового оркестру в Америці.



1919 – народився Жерар Урі, французький режисер-комедіограф («Разиня», «Велика прогулянка», «Укол парасолькою»).



1930 – народився Жан Рошфор, французький актор («Анжеліка, маркіза ангелів», «Високий блондин у чорному черевику»).



1933 – черговий фінал Кубка Англії з футболу. «Евертон» виграв у «Манчестер Сіті» з рахунком 3:0. Футболісти вперше вийшли на поле з номерами на футболках, причому у гравців «Евертона» номери з 1-го по 11-й, а у манкуніанців з 22-го (у воротаря) по 12-й.



1957 – народився Деніел Дей-Льюїс, ірландський кіноактор. У 1990 удостоєний премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Моя ліва нога», 2008-го за фільм «Нафта» та 2013 року за фільм «Літнкольн».



1958 – народилася Мішель Пфайфер, американська актриса («Небезпечні зв'язки», «Вовк», «Одружена з мафією», «Бетмен повертається»).



1970 – народилася Ума Каруна Турман, американська кіноактриса («Генрі та Джун», «Кримінальне чтиво», «Бетмен і Робін», «Вбити Білла»). Її батько – професор Колумбійського університету, який вивчає буддистську релігію. Першим із представників Заходу його прийняли в свої лави ченці Тибету. Навіть свою дочку він назвав на честь дружини Всевишнього бога Шиви – богині Уми Парваті



1970 – народився Андре Агассі, американський тенісист, олімпійський чемпіон.



1992 – національна збірна України з футболу провела свій перший матч. В Ужгороді вона зустрілася із збірною Угорщини. У своєму дебютному матчі українці програли угорцям із рахунком 1:3, забивши єдиний гол лише на 90-й хвилині.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

за Юліанським календарем: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.