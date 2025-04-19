19.04.2025 13:30 Віталій Хіневич

Як відсвяткувати Великдень без шкоди для здоров’я: поради МОЗ

Напередодні Великодня МОЗ України надало низку порад, як провести свято без шкоди для здоров’я.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

20 квітня в Україні відзначатимуть Великдень — одне з найважливіших релігійних свят.

Традиційно цього дня родини збираються за святковим столом, щоб розділити паски, крашанки та інші смаколики.

Щоб святкування не зашкодило здоров’ю, Міністерство охорони здоров’я України спільно з Центром громадського здоров’я підготували корисні поради — як безпечно повернутися до звичного харчування після посту та не перевантажити організм.

Перш за все, порада стосуватиметься тих, хто дотримувався Великоднього посту. У такому випадку рекомендується виходити з посту поступово: починати з легких страв у невеликих порціях — не більше 1–2 страв за раз.

Також в МОЗ рекомендують дотримуватись і інших важливих рекомендації, таких як:

часто харчуватись, але помірно — якщо хочеться скуштувати все, краще розділити порції на 4–5 прийомів їжі протягом дня;

пити достатньо рідини — 1,5–2 літри води щодня; уникати солодких напоїв і алкоголю;

обирати м’ясо з вмістом не менше 70%, без підсилювачів смаку та штучних барвників;

ласувати паскою — у міру — рекомендована порція становить шматочок розміром із долоню (~100 г);

до святкового меню додати овочі, цільнозерновий хліб, каші, рибу — це зробить Великдень не лише смачним, а й корисним.

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