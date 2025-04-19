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19.04.2025  13:30   Віталій Хіневич

Як відсвяткувати Великдень без шкоди для здоров’я: поради МОЗ

Напередодні Великодня МОЗ України надало низку порад, як провести свято без шкоди для здоров’я.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.  
 
20 квітня в Україні відзначатимуть Великдень — одне з найважливіших релігійних свят.
 
Традиційно цього дня родини збираються за святковим столом, щоб розділити паски, крашанки та інші смаколики.
 
Щоб святкування не зашкодило здоров’ю, Міністерство охорони здоров’я України спільно з Центром громадського здоров’я підготували корисні поради — як безпечно повернутися до звичного харчування після посту та не перевантажити організм.
 
Перш за все, порада стосуватиметься тих, хто дотримувався Великоднього посту. У такому випадку рекомендується виходити з посту поступово: починати з легких страв у невеликих порціях — не більше 1–2 страв за раз.
 
Також в МОЗ рекомендують дотримуватись і інших важливих рекомендації, таких як:
 
  • часто харчуватись, але помірно — якщо хочеться скуштувати все, краще розділити порції на 4–5 прийомів їжі протягом дня;
  • пити достатньо рідини — 1,5–2 літри води щодня; уникати солодких напоїв і алкоголю;
  • обирати м’ясо з вмістом не менше 70%, без підсилювачів смаку та штучних барвників;
  • ласувати паскою — у міру — рекомендована порція становить шматочок розміром із долоню (~100 г);
  • до святкового меню додати овочі, цільнозерновий хліб, каші, рибу — це зробить Великдень не лише смачним, а й корисним.

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Тэги:  медицина, харків
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