Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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День сприятиме прояву ініціативи, але варто уникати самовпевненості. Використайте піднесену самооцінку на свою користь – для кар’єри чи самореалізації.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
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