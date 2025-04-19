19.04.2025 10:15 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 10

Золочів - 12

Богодухів - 14

Коломак - 12

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 11

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 11

Берестин - 12

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 квітня 2025 року.