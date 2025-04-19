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19.04.2025  15:05   

Жителя Харківщини, який вступив до російської ПВК чекає суд

За даними слідства, під час окупації селища Борова Ізюмського району місцевий мешканець добровільно приєднався до приватної військової компанії «Ветерани», що підконтрольна рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Разом з російськими військовими 51-річний чоловік патрулював вулиці в формі та зі зброєю, активно підтримуючи окупаційний режим.
 
Такі дії були не тільки актом контролю, а й засобом залякування місцевих жителів, націленим на придушення будь-якого спротиву.
 
Наразі обвинувачений перебуває в розшуку. Йому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку, яка намагалася русифікувати освітній процес на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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