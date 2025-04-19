На Харківщині триває весняна кампанія імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу

Розподіл приманок з вакциною відбувається наземним методом фахівцями державної служби ветеринарної медицини із залученням користувачів лісових та мисливських господарств, а також представників органів місцевого самоврядування.
Комментариев: 0
День сприятиме прояву ініціативи, але варто уникати самовпевненості. Використайте піднесену самооцінку на свою користь – для кар’єри чи самореалізації.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щороку 19 квітня у багатьох країнах світу відзначається гарне весняне свято – День проліску.
влажность:
давление:
ветер: