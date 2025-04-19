19.04.2025 16:25

На Харківщині триває весняна кампанія імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу

Розподіл приманок з вакциною відбувається наземним методом фахівцями державної служби ветеринарної медицини із залученням користувачів лісових та мисливських господарств, а також представників органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Приманка безпечна для людей і тварин, вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.

Зазначені заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу.

Жителів Харківської області закликають, при виявленні приманок не беріть їх руками й не переносьте з місць розкладання.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині створено « гарячу лінію » для повідомлення про захворювання тварин на ящур та блутанг.