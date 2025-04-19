    
Главная Новини Харкова Медицина На Харківщині триває весняна кампанія імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу
19.04.2025  16:25   

На Харківщині триває весняна кампанія імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу

Розподіл приманок з вакциною відбувається наземним методом фахівцями державної служби ветеринарної медицини із залученням користувачів лісових та мисливських господарств, а також представників органів місцевого самоврядування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Приманка безпечна для людей і тварин, вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині – желеподібна капсула з вакциною проти сказу.
 
Зазначені заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу.
 
Жителів Харківської області закликають, при виявленні приманок не беріть їх руками й не переносьте з місць розкладання.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині створено «гарячу лінію» для повідомлення про захворювання тварин на ящур та блутанг.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.04 Медицина Як відсвяткувати Великдень без шкоди для здоров’я: поради МОЗ 18.04 Медицина Декілька випадків сказу були зареєстровані в Харківській області 17.04 Медицина Стан захворюваності грипом та ГРВІ в Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 