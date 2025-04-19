19.04.2025 17:40 Віталій Хіневич

Ігор Терехов зустрівся з австрійською делегацією

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 19 квітня, провів зустріч з депутатами австрійського парламенту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході також взяли участь народні депутати України Вікторія Кінзбурська та Богдан Яременко.

Сторони обговорили наслідки останнього ракетного обстрілу, потреби міста, а також ресурси, необхідні для відновлення зруйнованої житлової та соціальної інфраструктури.

«Сьогодні найбільший виклик для нашого міста - це війна. Лише за вчора Харків втратив одну людину через ворожий ракетний удар, ще понад сто отримали поранення, серед них - восьмеро дітей. Зруйновано житлові будинки, цивільне підприємство, вибито понад п’ять тисяч вікон. І це лише один день. Наше місто щодня потребує допомоги. Дуже важливо, що ви приїхали побачити все це особисто. Російська пропаганда поширює неправду, стверджуючи, ніби обстрілює виключно військові об’єкти. Насправді ж руйнується цивільна інфраструктуру, гинуть мирні мешканці. Ми не приховуємо правди й хочемо, аби світ знав, з чим стикається Харків щодня», - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу депутат австрійського парламенту Давід Штегмюллер наголосив, що його команда прибула до Харкова, щоб на власні очі побачити наслідки війни, зрозуміти реальний масштаб трагедії та донести це до австрійського суспільства.

«Це глибоко емоційний досвід, як українці, незважаючи на щоденну небезпеку, тримаються і продовжують жити. Сьогодні тут присутні представники соціалістів, демократів, лібералів з нашого парламенту. Ми повернемося до Астрії і розкажемо про те, що побачили, аби в нашій країні розуміли, через які виклики проходить український народ», - сказав Давід Штегмюллер.

Під час візиту делегація також відвідала одну з підземних шкіл, де діти навчаються в безпечних умовах.

За словами австрійських депутатів, у травні в кінотеатрах Відня покажуть стрічку «Що далі?» режисерки Дар'ї Дрюченко, що розповідає про харків’ян, які майже три місяці прожили в метрополітені на початку повномасштабного вторгнення.

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