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19.04.2025  12:05   Віталій Хіневич

У Харкові водій авто вчинив ДТП: правоохоронці з'ясовували обставини

За минулу добу патрульні виявили 29 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп'яніння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Зокрема, учора вранці, близько 6-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Аерокосмічному. Поліцейські оперативно прибули на місце та виявили автомобіль BMW, у якого були характерні пошкодження. 
 
Інспектори встановили, що кермувальник зазначеного авто, внаслідок неврахувавання дорожньої обстановки й безпечної швидкості руху, втратив керування та здійснив наїзд на перешкоду — бордюр. 
 
Під час спілкування водій повідомив, що після скоєння ДТП вживав алкоголь. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився. 
 
Поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вантажівка здійснила наїзд на пішохода.
 
Тэги:  події, харків
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