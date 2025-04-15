У харківських лікарнях встановлюють сонячні електростанції

У медзакладах Харкова з'являються сонячні електростанції, що дозволяє накопичувати енергію та зменшувати витрати бюджету.
Встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах Харкова здійснюється завдяки підтримці благодійних організацій, які допомагають місту під час війни. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Сонячні панелі дозволяють накопичувати електроенергію, що забезпечує автономність роботи лікарень у разі аварійного відключення світла. Окрім цього, використання відновлюваних джерел енергії дає змогу зменшити витрати на електрику з міського бюджету.
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