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15.04.2025  11:33   Рита Парфенова

У харківських лікарнях встановлюють сонячні електростанції

У медзакладах Харкова з'являються сонячні електростанції, що дозволяє накопичувати енергію та зменшувати витрати бюджету.

Новини Харкова: лікарні отримують автономні джерела живлення

Встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах Харкова здійснюється завдяки підтримці благодійних організацій, які допомагають місту під час війни. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Сонячні панелі дозволяють накопичувати електроенергію, що забезпечує автономність роботи лікарень у разі аварійного відключення світла. Окрім цього, використання відновлюваних джерел енергії дає змогу зменшити витрати на електрику з міського бюджету.

Міська влада відзначає, що в умовах повномасштабної війни такі ініціативи є вкрай важливими для сталого функціонування критичної інфраструктури.

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Тэги:  лікарня, харків
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