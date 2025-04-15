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15.04.2025  11:35   

У Харкові у учасника ДТП виявили документ із ознаками підробки

14 квітня близько 15:00 під час оформлення ДТП на проспекті Героїв Харкова патрульні виявили факт ймовірної підробки документа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Один з учасників ДТП надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також, перевіривши за наявними базами даних, інспектори встановили, що за серією та номером посвідчення значиться інша особа, та воно є недійсним.
 
Згодом чоловік зізнався, що придбав підроблений документ за 400 доларів США.
 
Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу. 
 
«За використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вантажівка здійснила наїзд на пішохода.
 
Тэги:  події, харків
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