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09.04.2025  13:55   Віталій Хіневич

Близько 4 тисяч лічильників газу з початку року встановили у Харкові

Власники осель у багатоповерхівках, де газ не обліковується за допомогою загальнобудинкового лічильника, можуть залишити заявку на безкоштовне встановлення у Центрах обслуговування клієнтів або за телефонами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» безкоштовно встановлюють лічильники газу згідно  Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу». 
 
З початку року газовики вже встановили близько 4 тисяч вузлів обліку у харківських багатоповерхівках.
 
«Встановлення лічильника газу — це контроль споживання енергоресурсу, оплата за фактично спожитий газ, а також економія у разі, якщо ви тимчасово не користуєтеся газопостачанням», - йдеться у повідомленні.
 
Власники осель у багатоповерхівках, де газ не обліковується за допомогою загальнобудинкового лічильника, можуть залишити заявку на безкоштовне встановлення у Центрах обслуговування клієнтів або за телефонами (у робочі дні з 8.30 до 17.00):
 
  • Холодногірський р-н: 0674125817; 0508123671
  • Шевченківський р-н: 0933724045
  • Київський р-н: 0679165630
  • Новобаварський р-н: 0674125833
  • Основ'янський р-н: 0678475704
  • Слобідський р-н: 0678454924
  • Салтівський, Індустріальний, Немишлянський р-н: 0678250397
 
Також можливо залишити заявку в особисті повідомлення на сторінці підприємства у Фейсбук, вказавши: номер о/р, адресу, ПІБ власника домоволодіння та номер телефону контактної особи.
 
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Тэги:  жкг, харків
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