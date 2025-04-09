09.04.2025 13:55 Віталій Хіневич
Близько 4 тисяч лічильників газу з початку року встановили у Харкові
Власники осель у багатоповерхівках, де газ не обліковується за допомогою загальнобудинкового лічильника, можуть залишити заявку на безкоштовне встановлення у Центрах обслуговування клієнтів або за телефонами.
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» безкоштовно встановлюють лічильники газу згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».
З початку року газовики вже встановили близько 4 тисяч вузлів обліку у харківських багатоповерхівках.
«Встановлення лічильника газу — це контроль споживання енергоресурсу, оплата за фактично спожитий газ, а також економія у разі, якщо ви тимчасово не користуєтеся газопостачанням», - йдеться у повідомленні.
Власники осель у багатоповерхівках, де газ не обліковується за допомогою загальнобудинкового лічильника, можуть залишити заявку на безкоштовне встановлення у Центрах обслуговування клієнтів або за телефонами (у робочі дні з 8.30 до 17.00):
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Холодногірський р-н: 0674125817; 0508123671
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Шевченківський р-н: 0933724045
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Київський р-н: 0679165630
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Новобаварський р-н: 0674125833
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Основ'янський р-н: 0678475704
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Слобідський р-н: 0678454924
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Салтівський, Індустріальний, Немишлянський р-н: 0678250397
Також можливо залишити заявку в особисті повідомлення на сторінці підприємства у Фейсбук
, вказавши: номер о/р, адресу, ПІБ власника домоволодіння та номер телефону контактної особи.
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