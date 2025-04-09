09.04.2025 13:55 Віталій Хіневич

Близько 4 тисяч лічильників газу з початку року встановили у Харкові

Власники осель у багатоповерхівках, де газ не обліковується за допомогою загальнобудинкового лічильника, можуть залишити заявку на безкоштовне встановлення у Центрах обслуговування клієнтів або за телефонами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» безкоштовно встановлюють лічильники газу згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

З початку року газовики вже встановили близько 4 тисяч вузлів обліку у харківських багатоповерхівках.

«Встановлення лічильника газу — це контроль споживання енергоресурсу, оплата за фактично спожитий газ, а також економія у разі, якщо ви тимчасово не користуєтеся газопостачанням», - йдеться у повідомленні.

Власники осель у багатоповерхівках, де газ не обліковується за допомогою загальнобудинкового лічильника, можуть залишити заявку на безкоштовне встановлення у Центрах обслуговування клієнтів або за телефонами (у робочі дні з 8.30 до 17.00):

Холодногірський р-н: 0674125817; 0508123671

Шевченківський р-н: 0933724045

Київський р-н: 0679165630

Новобаварський р-н: 0674125833

Основ'янський р-н: 0678475704

Слобідський р-н: 0678454924

Салтівський, Індустріальний, Немишлянський р-н: 0678250397

Також можливо залишити заявку в особисті повідомлення на сторінці підприємства у Фейсбук , вказавши: номер о/р, адресу, ПІБ власника домоволодіння та номер телефону контактної особи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram