09.04.2025 14:20 Віталій Хіневич

Які ціни в Харкові на основні складові для випікання пасок

Порівняно з попереднім роком продукти бакалійної групи подорожчали в середньому на 15%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з передвеликоднім періодом минулого року продукти бакалійної групи подорожчали в середньому на 15%, а яйця курячі - на 35-40%.

Так, ціни на пшеничне борошно вищого ґатунку становлять в середньому від 22 до 30 грн/кг, на цукор - від 27 до 35 грн/кг.

Вартість сухих дріжджів складає від 7до 13 грн/11 г, свіжих - від 12 до 18 грн/100 г, а ваніліну - від 4 до 9 грн/2 г.

Крім того, одним із найзатребуваніших продуктів до Великодня є курячі яйця. У супермаркетах курячі яйця в упаковці коштують від 70 до 90 грн/10 шт, без упаковки - від 55 до 65 грн/10 шт. На ринках міста ціни на яйця становлять від 60 до 90 грн/10 шт.

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