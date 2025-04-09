09.04.2025 13:35 Віталій Хіневич

Ледве не спалив людей у підвалі: прокурори оскаржують вирок стосовно чоловіка

Досудовим розслідуванням встановлено, що у селі Руська Лозова Харківського району у квітні 2022 року, коли населений пункт перебував під контролем російських військових, чоловік ледве не вбив людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, він разом з іншими односельчанами ховався від обстрілів у підвалі багатоквартирного будинку. Ввечері двоє жінок готували смажену картоплю своїм дітям. Чоловік зайшов до їх кімнати і почав кричати, що йому не подобається запах їжі.

Під час сварки він схопив каністру з бензином та облив жінок. Паливо також потрапило і на інших людей, які стояли поруч. Це все він робив у присутності маленьких діток.

На крики прибігли люди та зупинили зловмисника, коли він вже тримав у руці коробку із сірниками. Сусіди вивели на вулицю зловмисника. Чоловік, злякавшись відповідальності, одразу втік, але згодом був викритий правоохоронцями.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Дергачівського районного суду Харківської області обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка за фактом замаху на умисне вбивство декількох осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд перекваліфікував дії 32-річного фігуранта і визнав його винним у хуліганстві (ч. 3 ст. 296 КК України), призначивши покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинувачений вину не визнав і вказав, що наміру на позбавлення життя потерпілих у нього не було. Проте вказані обставини спростовуються показаннями потерпілих та свідків, які зазначали, що лише спільними зусиллями у обвинуваченого вдалось вибити з рук сірники та виштовхати його з підвалу, оскільки на той час фігурант вже повністю облив потерпілих бензином, тобто вчинив усі дії, необхідні для доведення свого злочинного умислу до кінця.

Прокурори Харківської обласної прокуратури подали апеляційну скаргу, в якій просять скасувати вказаний вирок і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.

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