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09.04.2025  13:00   

На Харківщині поліція розшукує чоловіка, який вчинив злочин

Зловмисник переховується від органу досудового розслідування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівниками Берестинського РВП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження Олександра Ходака, 1993 року народження.
 
Мешканець Харківського району розшукується за скоєння злочинів, передбачених статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зловмисник переховується від органу досудового розслідування.
 
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 170-175 см, середньої статури, русяве коротке волосся.
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, просимо звернутися до Берестинського районного відділу поліції за телефоном (05744) 7 82 91 (чергова частина), 066 450 08 03 (кримінальна поліція), або 102.
 
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Тэги:  події, харків
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