09.04.2025 12:35 Віталій Хіневич

У Новобаварському районі Харкова оновили водовід

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району спільно з ремонтниками дільниці з перекладки та санації водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» оперативно виконали комплекс заходів із заміни технічно зношеної ділянки трубопроводу у провулку Джутовому.

Як повідомив сьогодні, 9 квітня, начальник районної служби Євген Сальков, цей водовід експлуатується вже понад 50 років і останнім часом на цьому відрізку мережі почастішали аварійні ситуації, передає РЕДПОСТ.

«Зважаючи на те, що трубопровід забезпечує водою багатьох харків'ян, які живуть як у багатоквартирних будинках, так і в приватному секторі, керівництво підприємства прийняло рішення замінити проблемну ділянку. Попередньо ґрунтовно підготувалися до оновлення мережі, запаслися сучасними матеріалами, обладнанням та спецтехнікою.

Також розробили ефективний механізм дій бригад з урахуванням розташування інших комунікацій міської інфраструктури у місці перекладки. Заміну 180-метрової ділянки водопровідної магістралі діаметром 160 мм здійснили методом санації і після завершення робіт водопостачання відновили. Сьогодні, на завершальному етапі, відремонтуємо чотири оглядові колодязі та замінимо два пожежні гідранти, після чого приступимо до благоустрою території», - підкреслив Євген Сальков.

За його словами, роботи із заміни водоводів сприяють не лише мінімізації виникнення аварійних ситуацій на мережах, а й підвищенню якості води.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що навесні в Харкові комунальники усунули 245 аварій на мережах холодного водопостачання.