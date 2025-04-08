08.04.2025 11:55 Віталій Хіневич

Навесні в Харкові комунальники усунули 245 аварій на мережах холодного водопостачання

В умовах триваючої ворожої агресії бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» виконують усі необхідні заходи, спрямовані на безперебійне забезпечення городян водою.

У весняний період вже усунено 245 аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання, упорядковано 240 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 117 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ.

Напередодні у Шевченківському районі, ремонтники під керівництвом бригадира Андрія Задорожного, виконали комплексні відновлювальні заходи на магістралях діаметром 150 мм.

«У провулку Ігоря Остаповича ухвалили рішення замінити технічно зношену ділянку трубопроводу. На час проведення ремонту організували підвезення води харків'янам автоцистернами підприємства. Деякі складнощі виникали через розташування інших комунікацій міської інфраструктури, але досвідчені ремонтники успішно впоралися із завданням. Оперативно усунули пошкодження і на магістралі, розташованій на проспекті Перемоги. Після проведення робіт територію упорядкували. Також виконали заходи щодо благоустрою на вулиці Юрія Пояркова», - зазначив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно ліквідували позаштатну ситуацію.