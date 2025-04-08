08.04.2025 12:30 Віталій Хіневич

Відтепер всі охочі можуть ознайомитися з візуалізаціями майбутніх оновлених будинків – Ігор Терехов

Повноцінна відбудова - справа не окремого міста чи регіону. Це велика загальнодержавна мета, яка потребує значних фінансових ресурсів та міжнародної підтримки.

Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Разом з тим, попри всі труднощі, Харків уже сьогодні відновлює зруйноване, крок за кроком повертаючи до життя постраждалі мікрорайони. Ми бачимо, як люди повертаються до рідних домівок, і робимо все, що в наших силах, аби кожен з них зміг знову переступити поріг своєї квартири.

Впродовж минулого року коштом міського бюджету ми відновили 71 багатоповерхівку з серйозними пошкодженнями. Це суттєвий результат, але попереду ще багато викликів», - сказав Ігор Терехов.

Відтепер на сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції всі охочі можуть ознайомитися з візуалізаціями майбутніх оновлених будинків. Переглянути проєкти можна за посиланням.

«Деякі з них уже втілені в життя один в один відповідно до представлених концепцій - зокрема, будинки на вул. Наталії Ужвій, 60 та вул. Метробудівників, 6.

Над розробкою концепцій відновлення працюють фахівці КП «Харківський архітектурно-проектний центр» та спеціалісти проєктних організацій», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 100 історичних будівель були пошкоджені внаслідок обстрілів Харкова російським агресором.