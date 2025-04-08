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08.04.2025  11:05   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Ми відтворимо первозданний вигляд Держпрому

Понад 100 історичних будівель були пошкоджені внаслідок обстрілів Харкова російським агресором.


Ігор Терехов: Ми відтворимо первозданний вигляд Держпрому
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ. 
 
За його словами, близько половини  мають дуже серйозні руйнації. Серед них – будівля Держпрому. 
 
«Держпром – це перлина Харкова, і він має бути внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Роботу в цьому напрямку ми розпочали одразу після влучання. Ми робимо все, щоб зберегти наші історичні будівлі, відтворити їхній первозданний вигляд. І вже маємо проєктні рішення щодо відбудови пам’яток», – зазначив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожої атаки 28 жовтня 2024 року було пошкоджено історичну будівлю Держпрому в центрі Харкова. 
Тэги:  харків, ігор терехов
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