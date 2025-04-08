Харків'яни знову встановили рекорд із передачі показань електролічильників

Понад 550 тисяч власників особових рахунків передали показання електролічильників за березень 2025 року за допомогою електронних сервісів. Це на понад 10 тисяч більше, ніж два місяці тому, коли було зафіксовано попередній рекорд.
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Гороскоп обіцяє успіхи та можливості для здійснення довгоочікуваних планів. День підходить для переговорів та представлення нових проектів.
У Харкові мінлива хмарність, можливий сніг.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
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