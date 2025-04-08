08.04.2025 10:50 Віталій Хіневич

Харків'яни знову встановили рекорд із передачі показань електролічильників

Понад 550 тисяч власників особових рахунків передали показання електролічильників за березень 2025 року за допомогою електронних сервісів. Це на понад 10 тисяч більше, ніж два місяці тому, коли було зафіксовано попередній рекорд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Впевнене лідерство серед дистанційних способів передачі традиційно утримують мобільний додаток, особистий кабінет на сайті "Харківобленерго", чат-бот у Viber, сайт товариства та sms-повідомлення.

«Навіть якщо ви тимчасово не проживаєте вдома і не користуєтеся електроенергією, все одно необхідно передавати покази, нехай вони будуть одні і ті самі із місяця в місяць. Важливо дотримуватися чітких термінів передачі: у період за два календарні дні до кінця розрахункового місяця і три перші дні наступного», - сказали енергетики.

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