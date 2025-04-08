08.04.2025 10:25 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 10

Богодухів - 12

Коломак - 12

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 13

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 12

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 квітня 2025 року.