07.04.2025 11:00 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 10

Богодухів - 12

Коломак - 10

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 13

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 13

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 квітня 2025 року.