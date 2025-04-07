Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 квітня 2025 року.
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Будьте готові до несподіваної реакції на події. Тримайте себе в руках і день подарує вам позитивні моменти.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 7 квітня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день здоров’я.
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