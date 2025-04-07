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07.04.2025  11:25   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік збував психотропи

Прокурори довели, що офіційно ніде не працюючий харків’янин заробляв на життя збутом психотропів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
45-річний чоловік купував PVP оптом та зберігав товар у себе вдома. Підшукавши покупця, ділок домовлявся з ним про деталі «угоди», у тому числі безготівкову оплату. 
 
Щоб не викликати підозр у ймовірних свідків, обвинувачений прохав клієнтів очікувати на вулиці. Аби все виглядало природньо, він клав згорток з PVP всередину пачки з-під цигарок, кидав її з балкону власної квартири вниз, а покупець, що знаходився внизу, піднімав її. 
 
Збувача PVP викрили в січні цього року. На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. 
 
Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що порушників ПДР виявили у Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
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