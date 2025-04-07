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07.04.2025  11:50   Віталій Хіневич

В Укренерго закликають ощадливо використовувати електрику

Споживання електроенергії зросло, є необхідність в ощадливому енергоспоживанні у період з 8:00 до 21:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
Зазначається, що споживання електроенергії зросло. 
 
Сьогодні, 7 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — значне зниження температури повітря та хмарна погодна на всій території України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
 
«Сьогодні у період з 8:00 до 21:00 зберігатиметься необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — обмежте користування потужними електроприладами у цей час та не вмикайте два потужних пристрої одночасно», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що село на Харківщині тимчасово буде без газу.
 
Тэги:  жкг, харків
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