07.04.2025 12:15 Віталій Хіневич

З гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову: викрито порушника рибоохоронного законодавства

Біля села Охочєє Берестинського району виявлено громадянина, який з гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

6 квітня під час проведення рибоохоронних заходів спільно з працівниками поліції Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, на ставку біля села Охочєє Берестинського району виявлено громадянина.

Він з гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову – сітками з льоси 4 шт та вловив таку рибу: окунь - 23 екз., карась сріблястий - 5 екз. Загальна вага склала близько 11,8 кг.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 80 631 грн. Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄДРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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