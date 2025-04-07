07.04.2025 12:40 Віталій Хіневич
Харківські рятувальники отримали відзнаки міськради
Директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких вручив грамоти Харківської міської ради та виконавчого комітету рятувальникам Харківського гарнізону ДСНС.
Церемонія нагородження пройшла сьогодні, 7 квітня, за дорученням міського голови Ігоря Терехова.
За сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова під час воєнного стану в Україні Почесною грамотою міськради було відзначено майора служби цивільного захисту Ольгу Сафронову.
Крім того, Почесною грамотою виконавчого комітету нагородили Ірину Смаглюк, а Подяку міського голови вручили підполковнику служби цивільного захисту Інні Лубяній.
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писав, що протягом доби з 6 по 7 квітня рятувальники
Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.
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