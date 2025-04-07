07.04.2025 12:40 Віталій Хіневич

Харківські рятувальники отримали відзнаки міськради

Директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких вручив грамоти Харківської міської ради та виконавчого комітету рятувальникам Харківського гарнізону ДСНС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Церемонія нагородження пройшла сьогодні, 7 квітня, за дорученням міського голови Ігоря Терехова.

За сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова під час воєнного стану в Україні Почесною грамотою міськради було відзначено майора служби цивільного захисту Ольгу Сафронову.

Крім того, Почесною грамотою виконавчого комітету нагородили Ірину Смаглюк, а Подяку міського голови вручили підполковнику служби цивільного захисту Інні Лубяній.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.