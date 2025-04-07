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07.04.2025  08:20   Віталій Хіневич

Рятувальники гасили пожежі на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли

Протягом доби з 6 по 7 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. 
 
Вранці 6 квітня підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків спричинених ударами КАБами по м. Куп'янську. Внаслідок влучання авіабомби в 9-поверхівку сталось загоряння шести балконів та чотирьох квартир житлового будинку на загальній площі 100 м кв. 
 
За іншою адресою горів житловий будинок та надвірні забудови на площі 200 м кв. Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки. До ліквідації наслідків масованого авіаудару залучались рятувальники та медики ДСНС. За попередніми даними постраждало 2 особи: 67-річний чоловік та 78-річна жінка.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли село на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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