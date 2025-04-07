07.04.2025 08:40 Віталій Хіневич

Обстріли, руйнування та постраждалі: Харківщина на ранок 7 квітня

Ворожі обстріли призвели до руйнування та постраждалих. Також сталися пожежі.



Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

05:44 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок влучання в 9-й поверх, відбулось загоряння балконів та квартир дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку на площі 100 м.кв. Будинок частково пошкоджений. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річнмй чоловік та 79-річна жінка.

06:13 - Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі 5-ти приватних домоволодінь.

07:37 - Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Горіла господарча споруда та будинок на площі 200 м.кв.

07:57 - Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Березівка. Обстріл КАБом по околиці населеного пункту.

08:20 - Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок влучання двох FPV-дронів пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди, вуличні енергомережі.

08:36 - Куп'янський р-н с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки.

17:28 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ: 1 КАБ с. Золочів. Влучання КАБу в луки на відкритій території. Пошкоджено приватний будинок та скління вікон господарчої споруди. Постраждала 68-річна жінка; 1 КАБ с. Клинова-Новоселівка. Влучання КАБу на відкритій території; 1 КАБ с.Калинове. Влучання КАБу на відкритій території; 1 КАБ с.Соснівка. Влучання КАБу на відкритій території.

19:23 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Уди. Влучання 4 КАБів на відкритій території.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили дронами по Золочівській громаді