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08.04.2025  11:25   Віталій Хіневич

Застрелив українського військового, планував вбити двох посадовців та вчинив диверсії: у Харкові судитимуть ворожого агента

На початку повномасштабного вторгнення він перебував у м. Бєлгороді, де почав комунікувати з представниками фсб рф і погодився виконувати завдання, спрямовані на підрив суверенітету та обороноздатності України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області викрили 55-річного уродженця м. Євпаторія (АР Крим), який працював на спецслужби держави-агресора та вчинив серію злочинів проти національної безпеки України.
 
На початку повномасштабного вторгнення він перебував у м. Бєлгороді, де почав комунікувати з представниками фсб рф і погодився виконувати завдання, спрямовані на підрив суверенітету та обороноздатності України.
 
 
Зловмисник проник у Харків. Через месенджер почав отримувати від російських кураторів завдання, інструкції, а також винагороду за свою підривну діяльність.
 
Серед злочинів фігуранта, які виявили правоохоронці: умисне вбивство українського військовослужбовця – командира мінометного взводу, якого він застрелив у спину біля будинку, дві диверсії – підрив гранатою будівлі Адміністрації Шевченківського району м. Харкова та підрив тротилом будівлі міжрайонної спеціалізованої травматологічної медико-соціальної експертної комісії.
 
Замах на позбавлення життя начальника Дергачівської МВА шляхом встановлення вибухівки під авто, терористичний акт – підпал двох військових автомобілів ЗСУ, незаконне носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також підготовка до замовного вбивства начальника Харківської ОВА за грошову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів.
 
 
Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях. Зловмисник очікуватиме на рішення суду, перебуваючи під вартою. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку, яка намагалася русифікувати освітній процес на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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