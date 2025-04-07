07.04.2025 14:40 Віталій Хіневич

Харківські комунальники оперативно ліквідували позаштатну ситуацію

Бригади комплексу «Харківводовідведення» оперативно усунули аварійну ситуацію на каналізаційному випуску багатоповерхівки на вулиці Холодногірській, 5.

Як повідомив начальник експлуатаційної дільниці Олександр Зуєв, забруднення трубопроводу спричинили сторонні предмети - ганчір’я, серветки, побутове сміття, передає РЕДПОСТ.

Мережі прочистили та промили за допомогою гідромашини. Після завершення робіт фахівці також провели санітарну обробку підвального приміщення.

У КП «Харківводоканал» зазначили, що щомісяця на мережах водовідведення виникає понад 5 тис. аварійних ситуацій і поломок, в основному, через порушення правил експлуатації. Зокрема, категорично забороняється викидати в каналізацію вологі серветки, побутове сміття, будматеріали, хімікати та інші відходи, які не розкладаються.

Про проблеми в роботі систем водовідведення можна повідомити за тел.: 15-33.

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