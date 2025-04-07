07.04.2025 15:00

Харків'янин під виглядом вигулу собаки шпигував за позиціями ЗСУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримав ще один ворожий поплічник з Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 46-річний мешканець обласного центру, прихильник прокремлівської ідеології, який працював комірником в одній з місцевих виробничих фірм.

Окупанти залучили його до співпраці у грудні 2023 року через проросійські Телеграм-канали, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

У суді доведено, що фігурант особисто обходив територію Харкова і фіксував військові об'єкти на фото і відео. Особливу увагу він приділяв пошуку місць розміщення українських засобів ППО, які захищають небо над Харковом.

Свої розвідувальні вилазки він маскував під прогулянки зі своїм собакою.

Відзняті фото- і відеофайли зловмисник передавав ворогу через мобільний месенджер. До них він долучав розгорнуті пояснення, а також скріншоти ґуґл-карт, на яких власноруч наносив різнокольорові відмітки. Інколи, його текстові пояснення сягали кількох сторінок у месенджері.

Також ворожий поплічник «втемну» вивідував потрібну ворогу інформацію у своїх колег та знайомих.

Крім цього, фігурант розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України.

У своїх публікаціях у проросійських чатах він намагався подати російську агресію проти України як внутрішньогромадянський конфлікт, Революцію Гідності називав державним переворотом, а українських захисників порівнював із фашистами. Також він висловлював радість щодо вбивства українських громадян російськими воєнними злочинцями.

Кіберфахівці СБУ затримали ворожого інформатора у квітні минулого року «на гарячому», коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ.

У нього було вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару рф.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За сукупністю злочинів його засуджено до 7 позбавлення волі.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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