07.04.2025 15:00
Харків'янин під виглядом вигулу собаки шпигував за позиціями ЗСУ
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримав ще один ворожий поплічник з Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
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на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 46-річний мешканець обласного центру, прихильник прокремлівської ідеології, який працював комірником в одній з місцевих виробничих фірм.
Окупанти залучили його до співпраці у грудні 2023 року через проросійські Телеграм-канали, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.
У суді доведено, що фігурант особисто обходив територію Харкова і фіксував військові об'єкти на фото і відео. Особливу увагу він приділяв пошуку місць розміщення українських засобів ППО, які захищають небо над Харковом.
Свої розвідувальні вилазки він маскував під прогулянки зі своїм собакою.
Відзняті фото- і відеофайли зловмисник передавав ворогу через мобільний месенджер. До них він долучав розгорнуті пояснення, а також скріншоти ґуґл-карт, на яких власноруч наносив різнокольорові відмітки. Інколи, його текстові пояснення сягали кількох сторінок у месенджері.
Також ворожий поплічник «втемну» вивідував потрібну ворогу інформацію у своїх колег та знайомих.
Крім цього, фігурант розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію рф проти України.
У своїх публікаціях у проросійських чатах він намагався подати російську агресію проти України як внутрішньогромадянський конфлікт, Революцію Гідності називав державним переворотом, а українських захисників порівнював із фашистами. Також він висловлював радість щодо вбивства українських громадян російськими воєнними злочинцями.
Кіберфахівці СБУ затримали ворожого інформатора у квітні минулого року «на гарячому», коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ.
У нього було вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару рф.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);
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ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
За сукупністю злочинів його засуджено до 7 позбавлення волі.
Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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