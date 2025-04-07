07.04.2025 14:20 Віталій Хіневич
На Харківщині у групи наркозбувачів вилучено понад кілограм канабісу
Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю задокументували злочинну діяльність двох чоловіків віком 43 та 45 років, які організували канал виготовлення та збуту наркотиків на території Харкова та області.
Поліцейські УБН спільно зі слідчими Харківського РУП № 1 за підтримки бійців ППОП та під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури м. Харкова провели санкціоновані обшуки у зловмисників.
За місцем проживання фігурантів вилучені речові докази.
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 200 тисяч гривень.
Чоловіки затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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