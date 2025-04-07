07.04.2025 14:20 Віталій Хіневич

На Харківщині у групи наркозбувачів вилучено понад кілограм канабісу

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю задокументували злочинну діяльність двох чоловіків віком 43 та 45 років, які організували канал виготовлення та збуту наркотиків на території Харкова та області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські УБН спільно зі слідчими Харківського РУП № 1 за підтримки бійців ППОП та під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури м. Харкова провели санкціоновані обшуки у зловмисників.

За місцем проживання фігурантів вилучені речові докази.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотиків становить близько 200 тисяч гривень.

Чоловіки затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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