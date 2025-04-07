07.04.2025 14:00 Віталій Хіневич

У Харкові відбулася імітаційна соціально-рольова гра «Державотворення»

Захід організувала Молодіжна рада при Харківському міському голові спільно з командою Української академії лідерства.

У заході взяли участь 60 активних молодих людей віком від 14 до 35 років, передає РЕДПОСТ.

Як зазначили організатори, гра залучає молодь до розуміння ролі громадянина в управлінні державою, сприяє підвищенню обізнаності щодо публічного управління і взаємодії в суспільстві.

«Молодіжна рада вже вдруге проводить заходи, спрямовані на громадянську освіту молоді. Такі ініціативи є вкрай важливими для формування активної громадянської позиції та розвитку соціально-комунікативних компетентностей молоді, яка залишилася в місті, живе, навчається та впроваджує соціальні проекти», - зазначили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті проходить виставка «Харків очима митців».