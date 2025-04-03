03.04.2025 12:15 Віталій Хіневич

У місті проходить виставка «Харків очима митців»

У вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» проходить виставка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На ній представлені роботи молодих митців, виконані і традиційними матеріалами (акварель, пастель і гуаш), і цифровими засобами.

Експозиція працюватиме до 21 квітня. Виставка організована Молодіжною радою при Харківському міському голові за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, Департаменту культури під патронатом міського голови Ігоря Терехова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов вечір-зустріч для представників старшого покоління (фото).