    
Главная Новини Харкова Суспільство У місті проходить виставка «Харків очима митців»
03.04.2025  12:15   Віталій Хіневич

У місті проходить виставка «Харків очима митців»

У вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» проходить виставка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На ній представлені роботи молодих митців, виконані і традиційними матеріалами (акварель, пастель і гуаш), і цифровими засобами.
 
Експозиція працюватиме до 21 квітня. Виставка організована Молодіжною радою при Харківському міському голові за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, Департаменту культури під патронатом міського голови Ігоря Терехова.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов вечір-зустріч для представників старшого покоління (фото).
 
Тэги:  виставка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 Виставки, ярмарки У Харкові проходить виставка сценографії театру музкомедії (фото)   27.03 Виставки, ярмарки У Харкові відкрилась художня виставка "В обіймах ангелів" (фото)   15.03 Виставки, ярмарки У Харкові відкрилась художня виставка «Дике полювання» (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 