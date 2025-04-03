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03.04.2025  12:50   

У Харкові відкрився Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена створили у різних регіонах нашої держави центри підтримки для родичів військовополонених та осіб, зниклих безвісти внаслідок російської збройної агресії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.
 
У цих установах можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію стосовно алгоритму дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем.
 
Такі центри спершу запрацюють у:
 
  • м. Львів, вул. Стрийська, 83, тел +380506948423, +380682362883;
  • м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565;
  • м. Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702;
  • м. Харків, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.
Створення таких центрів підтримки в усіх регіонах є продовженням реалізації рішення Верховного Головнокомандувача та відповідної постанови Кабінету Міністрів України.
 
«З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну силами Координаційного штабу вдалося повернути з російського полону 4306 військовополонених захисників і цивільних осіб. 
 
Родини військовополонених та зниклих безвісти можуть звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ:
 
  • +38 044 321-11-21
  • +38 098 321-11-21
А також через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 або на електронну адресу [email protected]
 
Наголошуємо, що питання звільнення військовополонених перебуває вийнятково у компетенції органів державної влади!», - йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  харків
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