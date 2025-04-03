    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів
03.04.2025  13:20   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок ворожої атаки безпілотником, яка сталася вдень 2 квітня, в Київському районі пошкоджень зазнали три багатоквартирних будинки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Було вибито 69 вікон у квартирах, ще 83 - у місцях загального користування, а також 53 - на балконах. 
 
Комунальні служби усувають наслідки обстрілу. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури. Співробітники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог знову здійснив масований удар безпілотниками по Харкову, а також обстрілював населені пункти в області.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.04 ЖКГ У Харкові почали висаджувати квіти (фото)   04.04 ЖКГ В одному із сіл Харківської області тимчасово відключать газопостачання 04.04 ЖКГ У Київському районі Харкова посилили контроль за роботою внутрішньобудинкових систем
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 