03.04.2025 13:20 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок ворожої атаки безпілотником, яка сталася вдень 2 квітня, в Київському районі пошкоджень зазнали три багатоквартирних будинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Було вибито 69 вікон у квартирах, ще 83 - у місцях загального користування, а також 53 - на балконах.

Комунальні служби усувають наслідки обстрілу. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури. Співробітники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог знову здійснив масований удар безпілотниками по Харкову, а також обстрілював населені пункти в області.