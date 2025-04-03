03.04.2025 13:20 Віталій Хіневич
Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів
Внаслідок ворожої атаки безпілотником, яка сталася вдень 2 квітня, в Київському районі пошкоджень зазнали три багатоквартирних будинки.
Було вибито 69 вікон у квартирах, ще 83 - у місцях загального користування, а також 53 - на балконах.
Комунальні служби усувають наслідки обстрілу. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури. Співробітники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки та консультують мешканців щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».
Раніше РЕДПОСТ
писав, що ворог
знову здійснив масований удар безпілотниками по Харкову, а також обстрілював населені пункти в області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0