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03.04.2025  13:55   Віталій Хіневич

Викрито харківʼянина, який звинувачував ЗСУ в обстрілах

За даними дізнання, ніде не працюючий харківʼянин активно висловлювався на підтримку росії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
37-річний чоловік писав про те, що «русские военные никогда не стреляют по мирным». За кремлівською методичкою харківʼянин звинувачував в ударах по цивільному населенню виключно українську армію.
 
Крім того, чоловік говорив, що йому занадто образливо, що бойові дії не проходять у західній частині України. Супроводжував свій коментар пропагандою про «западенцев и жителей восточной Украины».
 
Правоохоронці викрили шанувальника росії.
 
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 37-річному чоловіку у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканки Харкова виявили заборонені речовини.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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