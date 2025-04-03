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03.04.2025  14:20   Віталій Хіневич

В одному із сіл Дергачівської громади тимчасово не буде газу

Фахівці проведуть роботи,які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу до житлових будинків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Для забезпечення стабільного розподілу газу, Харківська філія «Газмережі» з 9-00 години 9 квітня року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу до житлових будинків села Лещенки Дергачівської громади Харківського району.
 
Завершити виконання робіт планується до 16-00 10 квітня.
 
«Просимо мешканців села Лещенки забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів.
 
Тэги:  жкг, харків
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