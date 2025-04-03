03.04.2025 14:20 Віталій Хіневич
В одному із сіл Дергачівської громади тимчасово не буде газу
Фахівці проведуть роботи,які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу до житлових будинків.
Для забезпечення стабільного розподілу газу, Харківська філія «Газмережі» з 9-00 години 9 квітня року планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу до житлових будинків села Лещенки Дергачівської громади Харківського району.
Завершити виконання робіт планується до 16-00 10 квітня.
«Просимо мешканців села Лещенки забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт», - йдеться у повідомленні.
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