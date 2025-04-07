07.04.2025 13:30

Організовував встановлення пропагандистських банерів антиукраїнського змісту: повідомлено про підозру мешканцю Харківщини

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного ворожого пособника, який співпрацював з російськими загарбниками під час окупації частини Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, поплічником ворога виявився 43-річний мешканець селища Великий Бурлук Куп'янського району, який до війни був диспетчером місцевого підприємства районних електричних мереж.

Влітку 2022 року він добровільно погодився виконувати обов'язки керівника незаконно створеного окупантами енергетичного підприємства. Цю структуру загарбники створили на захопленій матеріально-технічній базі українського АТ «Харківобленерго».

Щоб догодити представникам окупаційної адміністрації зловмисник запропонував їм свою допомогу у проведенні діяльності на шкоду Україні. Зокрема він організовував встановлення на території селища величезних пропагандистських банерів антиукраїнського змісту.

Для цього він надав для окупантів спеціальні транспортні засоби – автовишки, які фактично опинилися в його розпорядженні після захоплення майна українського підприємства, та організовував їх використання в інтересах ворога.

Новоспечений керівник також силоміць залучав до співпраці з ворогом свого колишнього колегу, який відмовлявся від допомоги окупантам. Щоб зламати його супротив ворожий посіпака разом з двома озброєними рашистами застосовував до нього психічне насильство, погрожуючи йому та його рідним фізичною розправою.

Напередодні контрнаступу 2022 року зловмисник втік з окупованої території Куп’янського району і наразі переховується в російській федерації.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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