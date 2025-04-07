07.04.2025 13:05 Віталій Хіневич
На Харківщині зареєстрували два випадки сказу в тварин
В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.
Фото ілюстративне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У селі Попівка Наталинської громади Берестинського району захворіла собака.
Власниця звернула увагу на незвичайну поведінку тварини та обмежила з нею контакт. Сама жінка ушкоджень не отримала.
Також у селі Вільхівка Вільхівської громади Харківського району трапилась інша подія - на подвір’я до родини забігла та померла лисиця. Розуміючи ризики, які можуть виникати у таких ситуаціях, господарі домоволодіння звернулись до фахівців з метою дослідження загиблої тварини на сказ.
В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.
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