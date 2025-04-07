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07.04.2025  13:05   Віталій Хіневич

На Харківщині зареєстрували два випадки сказу в тварин

В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.

Фото ілюстративне 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
У селі Попівка Наталинської громади Берестинського району захворіла собака. 
 
Власниця звернула увагу на незвичайну поведінку тварини та обмежила з нею контакт. Сама жінка ушкоджень не отримала. 
 
Також у селі Вільхівка Вільхівської громади Харківського району трапилась інша подія - на подвір’я до родини забігла та померла лисиця. Розуміючи ризики, які можуть виникати у таких ситуаціях, господарі домоволодіння звернулись до фахівців з метою дослідження загиблої тварини на сказ.  
 
В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.
 
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Тэги:  медицина, харків
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