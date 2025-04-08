08.04.2025 15:19 Дмитро Колонєй
Українцям загрожує небезпечна інфекційна хвороба
Який це недуг та що потрібно про нього знати.
Українцям загрожує небезпечна інфекційна хвороба
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Україною шириться
серйозна інфекційна хвороба лептоспіроз, яка може призвести до тяжких ускладнень та навіть смерті. Випадки захворювання вже зафіксовані у двох регіонах (Львівщині та Полтавщині).
Що вражає збудник хвороби
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пошкоджує кровоносні судини
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різні органи та системи організму.
Небезпечні наслідки хвороби
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запалення нирок та печінки;
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запалення оболонок головного та спинного мозку;
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міокардит та перикардит;
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легеневі кровотечі;
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пожовтіння шкіри та слизових оболонок.
Симптоми хвороби, при яких необхідно звернутися до лікаря
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раптове підвищення температури;
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головний біль;
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біль у м’язах (особливо литкових);
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почервоніння очей;
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нудота чи блювання.
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