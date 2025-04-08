08.04.2025 15:19 Дмитро Колонєй

Українцям загрожує небезпечна інфекційна хвороба

Який це недуг та що потрібно про нього знати.



Українцям загрожує небезпечна інфекційна хвороба



Як повідомляє РЕДПОСТ , Україною шириться серйозна інфекційна хвороба лептоспіроз, яка може призвести до тяжких ускладнень та навіть смерті. Випадки захворювання вже зафіксовані у двох регіонах (Львівщині та Полтавщині).

Що вражає збудник хвороби

пошкоджує кровоносні судини

різні органи та системи організму.

Небезпечні наслідки хвороби

запалення нирок та печінки;

запалення оболонок головного та спинного мозку;

міокардит та перикардит;

легеневі кровотечі;

пожовтіння шкіри та слизових оболонок.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Симптоми хвороби, при яких необхідно звернутися до лікаря

раптове підвищення температури;

головний біль;

біль у м’язах (особливо литкових);

почервоніння очей;

нудота чи блювання.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині зареєстрували два випадки сказу в тварин.