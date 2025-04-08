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08.04.2025  15:19   Дмитро Колонєй

Українцям загрожує небезпечна інфекційна хвороба

Який це недуг та що потрібно про нього знати.


Українцям загрожує небезпечна інфекційна хвороба
Як повідомляє РЕДПОСТ, Україною шириться серйозна інфекційна хвороба лептоспіроз, яка може призвести до тяжких ускладнень та навіть смерті. Випадки захворювання вже зафіксовані у двох регіонах (Львівщині  та Полтавщині).
 

Що вражає збудник хвороби

  • пошкоджує кровоносні судини
  • різні органи та системи організму. 

Небезпечні наслідки хвороби

  • запалення нирок та печінки;
  • запалення оболонок головного та спинного мозку;
  • міокардит та перикардит;
  • легеневі кровотечі;
  • пожовтіння шкіри та слизових оболонок.
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Симптоми хвороби, при яких необхідно звернутися до лікаря 

  • раптове підвищення температури;
  • головний біль;
  • біль у м’язах (особливо литкових);
  • почервоніння очей;
  • нудота чи блювання.
Загрожує небезпечна інфекційна хвороба українцям
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині зареєстрували два випадки сказу в тварин.
 
 
Тэги:  поради, допомога, хвороба
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