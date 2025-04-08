08.04.2025 15:00 Віталій Хіневич

Рівень сплати харків’янами за тепло наблизився до довоєнного

У 2024 році харків’яни сплатили 87% нарахувань за опалення та гарячу воду - це найвищий показник від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив фінансовий директор КП «Харківські теплові мережі» Ігор Горішній в інтерв’ю МГ «Об’єктив», передає РЕДПОСТ.

За його словами, у 2022 році рівень оплати становив лише 50%, у 2023-му - вже 75%. При цьому в довоєнний період цей показник складав 93%.

«Поступове зростання рівня оплат - результат нашої роботи. Ми вдячні споживачам, які, попри складну ситуацію, розуміють важливість вчасної сплати за надані послуги», - зазначив Ігор Горішній.

За його словами, у 2024 році загальний рівень оплати, в т. ч. юридичних осіб та бюджетних організацій, досяг 93%.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що навесні в Харкові комунальники усунули 245 аварій на мережах холодного водопостачання.