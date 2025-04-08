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08.04.2025  14:30   Віталій Хіневич

Правоохоронці не дали поширитися пожежі на Харківщині

Один із жителів громади вирішив спалити гілля на відкритій місцевості, що призвело до займання сухої трави.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Поліцейські офіцери Височанської громади допомогли знешкодити наслідки спалювання сухостою.
 
Один із жителів громади вирішив спалити гілля на відкритій місцевості, що призвело до займання сухої трави.
 
Поліцейські офіцери громади оперативно відреагували на ситуацію, локалізували пожежу та не допустили її подальшого поширення до прибуття рятувальників ДСНС, які остаточно ліквідували займання.
 
 
«З настанням весни мешканці громади активно розпочали прибирання своїх подвір’їв і прилеглих територій. На жаль, іноді таке прибирання перетворюється на небезпеку. 
 
Закликаємо мешканців бути відповідальними та не провокувати пожежі в екосистемах! Бережіть себе та природу», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, під час гасіння очерету на Харківщині загинула людина.
 
Тэги:  події, харків
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