08.04.2025 14:00 Віталій Хіневич

Скільки ворожих мін за тиждень знищили сапери на Харківщині

Над розмінуванням деокупованих територій працювали 37 піротехнічних розрахунків ДСНС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

416 одиниць ворожих мін та боєприпасів знешкоджено саперами ДСНС України на Харківщині минулого тижня.

Загалом з початку повномасштабної агресії росії на території нашого регіону саперами ДСНС знищено вже 115480 тисяч одиниць ВНП.

«Харківщина і далі залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей України. Наші сапери продовжують працювати аби кожен крок цивільних людей рідній землі був безпечним.

Завжди варто пам’ятати про необхідність дотримання правил мінної безпеки. Будьте уважними, не чіпайте підозрілі предмети. Не підходьте до них і одразу повідомляйте на 101, 102 чи 112», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 7 по 8 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.