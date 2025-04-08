08.04.2025 08:20 Віталій Хіневич

Через пожежі в Харківській області є загиблі та постраждалі

Протягом доби з 7 по 8 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.



Фото ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 квітня о 12:51 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодіння в селищі Пересічне Харківського району. На місце виклику направлено рятувальників 64 пожежно-рятувальної частини та вогнеборців місцевої пожежної команди. Горіли житлова кімната та меблі на площі 15 м кв. Під час пожежі постраждала 81-річна жінка.

О 14:40 виникла пожежа у приватному житловому будинку в Холодногірському районі міста Харкова. Вогонь охопив дах будинку та домашні речі на площі 80 м кв. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло жінки 1975 року народження.

Також о 19:52 сталася пожежа у приватному житловому будинку сел. Пісочин Харківського району. Горіли домашні речі в будинку на площі 6 м кв. На місці пожежі загинув чоловік 1981 р.н. та дівчинка 2022 р.н.

До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення 7 пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родині загиблих. Попередня причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.

За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. Вранці ворог завдав удару по с. Піски-Радьківські. В результаті обстрілу виникло загоряння трави на площі 1,5 га. Постраждалих немає. Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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