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05.04.2025  20:05   Віталій Хіневич

Біля Циркунів рятувальники гасили палаючий сухостій

4 квітня о 13:05 надійшло повідомлення про пожежу неподалік села Циркуни Харківського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Горів сухостій на площі 2 га. Завдяки спільним та оперативним діям рятувальників ДСНС та вогнеборців добровільної пожежної охорони Циркунівської громади, вдалося оперативно ліквідувати пожежу. 
 
 
Це дозволило запобігти поширенню вогню на житловий сектор та лісосмуги.
 
«На жаль, останнім часом кількість пожеж у природних екосистемах зростає. Найчастіше вони виникають через людську необережність або умисне підпалювання сухої трави. Такі пожежі не лише знищують природу, а й загрожують життю людей, завдають шкоди інфраструктурі та житловому сектору.
 
Закликаємо громадян бути максимально уважними! Не спалюйте сухостій, не розпалюйте вогнища в лісах та на полях, не кидайте недопалки на землю», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби в Харківській області сталася 31 пожежа в екосистемах.
 
Тэги:  події, харків
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