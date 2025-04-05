05.04.2025 12:25 Віталій Хіневич
Минулої доби в Харківській області сталася 31 пожежа в екосистемах
Команди місцевої та добровільної пожежної охорони відіграють важливу роль у системі цивільного захисту Харківської області, особливо в сільській місцевості та віддалених районах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Зокрема з пожежами у природних екосистемах, яких лише за минулу добу в області зафіксовано 31.
У 4 випадках на допомогу рятувальникам прийшли вогнеборці МПО та ДПО Пісочинської, Циркунівської, Оскільської та Безлюдівської територіальних громад.
Найбільша з пожеж, у гасінні яких вони брали участь, – пожежа сухої трави площею 2 га, яка виникла у селі Яремівка Оскільської громади Ізюмського району.
У поміч бійцям 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибула команда МПО з села Студенок. Спільними зусиллями вогонь вдалося оперативно загасити, запобігши людським жертвам та лісовим пожежам.
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