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05.04.2025  12:25   Віталій Хіневич

Минулої доби в Харківській області сталася 31 пожежа в екосистемах

Команди місцевої та добровільної пожежної охорони відіграють важливу роль у системі цивільного захисту Харківської області, особливо в сільській місцевості та віддалених районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Зокрема з пожежами у природних екосистемах, яких лише за минулу добу в області зафіксовано 31.
 
У 4 випадках на допомогу рятувальникам прийшли вогнеборці МПО та ДПО Пісочинської, Циркунівської, Оскільської та Безлюдівської територіальних громад.
 
Найбільша з пожеж, у гасінні яких вони брали участь,   – пожежа сухої трави площею 2 га, яка виникла у селі Яремівка Оскільської громади Ізюмського району.
 
У поміч бійцям 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибула команда МПО з села Студенок. Спільними зусиллями вогонь вдалося оперативно загасити, запобігши людським жертвам та лісовим пожежам.
 
 
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Тэги:  події, харків
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