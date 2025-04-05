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05.04.2025  13:00   

Не пробачимо. І не забудемо – Ігор Терехов про ворожі обстріли України

 
«Харків. Ніч проти 4 квітня. Російський безпілотник. П’ятеро людей загинули  у власних домівках. Серед них - мама, тато й 12-річна донечка.
 
Кривий Ріг. Учора ввечері. Ворожа ракета влучила у житловий квартал, поблизу дитячого майданчика. 18 загиблих. Дев’ятеро - діти. Їхнє життя тільки починалося...
 
Це - наша реальність. Це - обличчя російської війни: чорне й невблаганно жорстоке.
 
Не пробачимо. І не забудемо. Кожен, хто віддає накази, хто їх виконує, хто заплющує очі на вбивства безневинних, понесе відповідальність. 
 
Справедливість обов’язково настане!
 
Сьогодні всі ми у скорботі. Але ми - разом. І саме в єдності - наша сила.
 
Харків - з Кривим Рогом!
 
Україна - єдина!», - сказав Ігор Терехов.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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