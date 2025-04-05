05.04.2025 13:00
Не пробачимо. І не забудемо – Ігор Терехов про ворожі обстріли України
«Харків. Ніч проти 4 квітня. Російський безпілотник. П’ятеро людей загинули у власних домівках. Серед них - мама, тато й 12-річна донечка.
Кривий Ріг. Учора ввечері. Ворожа ракета влучила у житловий квартал, поблизу дитячого майданчика. 18 загиблих. Дев’ятеро - діти. Їхнє життя тільки починалося...
Це - наша реальність. Це - обличчя російської війни: чорне й невблаганно жорстоке.
Не пробачимо. І не забудемо. Кожен, хто віддає накази, хто їх виконує, хто заплющує очі на вбивства безневинних, понесе відповідальність.
Справедливість обов’язково настане!
Сьогодні всі ми у скорботі. Але ми - разом. І саме в єдності - наша сила.
Харків - з Кривим Рогом!
Україна - єдина!», - сказав Ігор Терехов.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0