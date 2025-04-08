08.04.2025 08:05 Віталій Хіневич

На Харківщині виявлено порушника, який наніс понад 62 тисячі гривень збитків рибному господарству

5 квітня о 6:30 під час проведення рибоохоронних заходів державні інспектори, виявили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Так, вздовж каналу «Дніпро – Донбас» неподалік с. Богомолівка Лозівського району Харківської області було виявлено громадянина, який за допомогою гумового човна ловив рибу забороненими знаряддями лову.

А саме: рибацькими сітками з льоси в кількості 5 шт. В такий спосіб виловив таку рибу: лин – 8 екз., окунь - 7 екз., щука - 3 екз., судак - 2 екз., карась сріблястий - 2 екз., лящ - 2 екз., плітка- 1 екз., плоскирка - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 18 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 62 084 грн. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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