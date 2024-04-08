08.04.2024 07:30

8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.

Свято було засноване на першому Всесвітньому циганському конгресі, що відбувся в Лондоні 8 квітня 1971 року і зібрав представників із 30 країн.

Результатом конгресу стало визнання себе циганами світу єдиною нетериторіальною нацією та прийняття національних символів: прапора та гімну, заснованого на народній пісні «Джелем, джелем». Для збереження самобутності та культури цього кочового народу було створено Міжнародний союз ромів. Замість герба цигани використовують низку відомих символів: колесо кибитки, підкову, колоду карт. Такими символами зазвичай прикрашаються циганські книги, газети, журнали та сайти, один із цих символів зазвичай входить до логотипів заходів, присвячених циганській культурі.

Перша згадка про циганів датована 1501 роком, коли циганський ватажок Василь отримав охоронну грамоту від литовського князя Олександра Казимировича. Сьогодні чисельність циганського населення становить приблизно 8-10 мільйонів людей. Географія розселення ромів включає країни як Північної, так і Південної півкуль: Албанія, Румунія, Молдова, Хорватія, Аргентина, Білорусь, Канада, Бразилія, Росія та інші країни.

Фахівці позначають шість основних гілок циган: три західні та три східні. До західних відносять Рома (самоназва ромів), Сінті та іберійських ромів; до східної групи відносять Люлі, Лом та Дім. Крім того, є малі циганські групи. У Європі існує низка етнографічних груп, близьких за способом життя до циган, однак іншого походження – зокрема, ірландські тревеллерс, центральноєвропейські єніші. Місцева влада, як правило, розглядає їх як різновид циган, а не як окремі етноси.

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Іменини відзначають:

Алла, Ганна, Василь, Гаврило (Гавриїл), Лариса.